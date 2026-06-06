VIDEO | Cámaras captan balacera al interior de parroquia: Autores permanecen prófugos

El responsable permanece prófugo, mientras las autoridades analizan cámaras de seguridad para esclarecer el ataque.

Durante la tarde de este viernes se registró una balacera al interior de la parroquia Divino Maestro de Rancagua, la cual dejó a un hombre de 27 años herido de bala. El ataque ocurrió en plena misa, mientras algunos feligreses se encontraban en el recinto.

Según los antecedentes preliminares, la víctima ingresó a la iglesia buscando refugio mientras era perseguida por un sujeto armado. Sin embargo, el atacante irrumpió en el templo y efectuó varios disparos, impactándolo en dos ocasiones.

La PDI investiga el hecho como un posible caso vinculado al crimen organizado. El responsable permanece prófugo, mientras las autoridades analizan cámaras de seguridad para esclarecer el ataque y dar con su paradero.