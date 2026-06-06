Bono por Hijo entrega $165 mil: Revisa quiénes reciben el pago y cómo saberlo

El Bono por Hijo es un aporte monetario que entrega el Estado a las madres jubiladas, ya sean biológicas o adoptivas, por cada hijo que se encuentre vivo. A continuación te detallamos sus requisitos y cómo revisar si eres beneficiaria.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que entrega el Estado a las mujeres que sean madres jubiladas por cada hijo nacido vivo o adoptado.

La ayuda busca aumentar la pensión de la madre biológica o adoptiva a partir de los 65 años, por lo que este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino al momento en que la mujer recibe su pensión.

A continuación te detallamos en qué consiste el Bono por Hijo y cómo puedes revisar si lo obtienes.





¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Pueden recibir el Bono por Hijo, las mujeres que sean madres jubiladas y residan en territorio chileno por un período de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, son beneficiarias si cumplen con alguno de estos requisitos obligatorios:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

de la Pensión Garantizada Universal (PGU) No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a partir del 1 de julio de 2009.

¿Cómo calcular el monto que entrega el Bono por Hijo?

El monto del Bono por Hijo será diferente dependiendo de la fecha de nacimiento de los descendientes:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si estás afiliada a una AFP, se te otorgará el bono junto a la pensión hasta que se agote la totalidad del monto. Sin embargo, si recibes alguna pensión del IPS, AFP o compañía de seguros, te lo pagarán junto a ella de forma vitalicia.

Bono por Hijo 2026: revisa con tu RUT si lo recibes

Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si eres beneficiaria del Bono por Hijo: