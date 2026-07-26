26/ 07/ 2026 22:57

Detectives privados: La industria de la infidelidad que mueve millones al año en Chile

Usted de seguro todos los días ha visto la teleserie “Traicionada, historia de un engaño” en nuestra pantalla. Una mujer despechada, quien hace de todo por saber si su marido la engaña. Pero eswto es más común de lo que se imagina: en Chile actualmente existe un boom de los detectives privados y para, los expertos, tanto hombres como mujeres son igual de infieles. Una industria que mueve mucho dinero, pues hasta 90 millones de pesos han llegado a pagar para saber la verdad. El periodisa Camilo Zavala con la historia.