26/ 07/ 2026 22:17

La historia del singular cementerio vertical “de los coléricos” en Melipilla que mira desde las alturas

¿Sabía usted que, en las alturas de un cerro en Melipilla, existe un cementerio vertical, que a su vez es uno de los más singulares de la región Metropolitana? Es el Cementerio Parroquial de Chocalán, un camposanto construido hace más de 150 años y que habría sido el lugar de descanso de muchas de las víctimas que dejó la epidemia del cólera, una de las más feroces que sufrió Chile en el siglo XIX. Aquí contamos su historia.