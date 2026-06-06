Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de Renovación Nacional
Su deceso fue comunicado a través de las redes sociales de Renovación Nacional y por la Universidad de Chile.
Este sábado se confirmó el fallecimiento de Miguel Amunátegui Monckeberg, abogado, académico y uno de los fundadores de Renovación Nacional.
Su deceso fue comunicado a través de las redes sociales de Renovación Nacional y por la Universidad de Chile, institución que destacó su extensa carrera académica y su aporte al debate jurídico y a la vida pública del país.
A lo largo de su carrera política, Amunátegui tuvo un rol destacado en diversas instancias vinculadas a la reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.
Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de Renovación Nacional
A través de un comunicado, desde el conglomerado de Renovación Nacional lamentaron “el fallecimiento de uno de sus fundadores, Miguel Amunátegui Monckeberg (1935-2026)“.
“Destacado académico que realizó una valiosa contribución a las políticas de Estado en materia de derechos humanos en Chile, especialmente a través de su labor como consejero de la histórica Comisión Valech”, agregaron.
En la misma línea expresaron “las más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su aporte al país trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile”.
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