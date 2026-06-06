Su deceso fue comunicado a través de las redes sociales de Renovación Nacional y por la Universidad de Chile.

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Miguel Amunátegui Monckeberg, abogado, académico y uno de los fundadores de Renovación Nacional .

Su deceso fue comunicado a través de las redes sociales de Renovación Nacional y por la Universidad de Chile, institución que destacó su extensa carrera académica y su aporte al debate jurídico y a la vida pública del país.

A lo largo de su carrera política, Amunátegui tuvo un rol destacado en diversas instancias vinculadas a la reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.





Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de Renovación Nacional

A través de un comunicado, desde el conglomerado de Renovación Nacional lamentaron “el fallecimiento de uno de sus fundadores, Miguel Amunátegui Monckeberg (1935-2026)“.

“Destacado académico que realizó una valiosa contribución a las políticas de Estado en materia de derechos humanos en Chile, especialmente a través de su labor como consejero de la histórica Comisión Valech”, agregaron.

En la misma línea expresaron “las más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su aporte al país trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile”.