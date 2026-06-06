Balacera en iglesia de Rancagua: Joven atacado estaba en misa por su madre asesinada

La víctima, un ciudadano colombiano de 27 años, fue atacada por dos sujetos armados mientras asistía a una ceremonia religiosa en memoria de su madre, quien fue asesinada en mayo en la misma comuna.

Un ciudadano colombiano resultó herido a bala la tarde de este viernes al interior de la parroquia Divino Maestro de Rancagua, en la región de O’Higgins.

La víctima, identificada como M.F.Y.H, participaba junto a familiares y cercanos en una misa realizada en memoria de su madre, Flor Yaneth Hurtado, quien fue asesinada el pasado 5 de mayo en calle Rubio, en la misma comuna.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos individuos encapuchados ingresaron al templo ubicado en calle Marta Brunet y efectuaron múltiples disparos en contra del hombre de 27 años.





Tras el ataque, los responsables huyeron en dirección desconocida, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Rancagua con heridas de bala en sus extremidades inferiores, permaneciendo fuera de riesgo vital.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH de O’Higgins, detectives de la Fuerza de Tarea de Homicidios de la PDI y especialistas del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) quedaron a cargo de las diligencias.

Entre las acciones investigativas se encuentran la toma de declaraciones a testigos, el levantamiento de evidencia y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a sus autores.