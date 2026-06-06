VIDEO | Conmoción en Rancagua: Hombres armados irrumpieron en iglesia y balearon a joven que arrancaba

El hecho ocurrió la noche del viernes y de la actividad participaban cerca de 50 feligreses, entre ellos niños y adultos mayores.

Momentos de terror se vivieron la noche de este viernes en la parroquia Divino Maestro de Rancagua, luego de que dos sujetos armados ingresaran al recinto y efectuaran múltiples disparos contra un joven de 27 años que buscó refugio al interior del templo.

El hecho ocurrió cuando concluía una actividad religiosa en la que participaban cerca de 50 feligreses, entre ellos niños y adultos mayores.

La víctima resultó herida tras recibir al menos dos impactos balísticos y fue trasladada a un centro asistencial. Según los antecedentes preliminares, el joven sería hijo de una mujer asesinada hace cerca de un mes en la ciudad, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del ataque.