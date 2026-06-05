Detienen a acusado de asesinar a adolescente de 14 años en Arica: Sería parte del “Tren del coro”

La captura del sujeto, de nacionalidad venezolana, fue fruto de un operativo conjunto entre Fiscalía de Arica, PDI y Armada de Chile en el sector costero de Caleta Camarones.

Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido en Arica por su presunta responsabilidad como autor del homicidio de un adolescente de 14 años, cuyo fuerpo fue encontrado en febrero pasado en el sector Las Llosyas.

El trabajo que permitió la captura fue encabezado por la Brigada de Homicidios de esa ciudad y por la Fiscalía, todo esto en coordinación con la Policía Marítima de la Armada de Chile.

La labor investigativa permitió establecer la identidad y ubicar al imputado, quien tendría vinculación con la estructura criminal “Tren del Coro”, indicaron desde la PDI.





Así, a través de un operativo conjunto en el sector costero de Caleta Camarones y en la ciudad de Arica, se detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana por este ilícito.

“El trabajo y las detenciones se realizaron en el sector de la comuna de Camarones, específicamente en una caleta, por lo que se actuó en conjunto en las irrupciones con la Armada de Chile”, indicó José Contreras, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI.

De visita en Arica, el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados de esta investigación y agradeció la “labor constante” de las policías” que entregan “tranquilidad y seguridad con este tipo de resultados”.