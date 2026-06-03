Alerta en la región de Arica: Confirman primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad

El SAG reportó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en la zona, el que fue detectado en un ave silvestre acuática y marina encontrada en el sector de Playa Las Machas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta temprana preventiva para la región de Arica y Parinacota por el primer caso de gripe aviar en la zona.

El aviso se dio luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en tregara antecedentes luego que detectaran influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) presente en aves silvestres.

El primer caso positivo de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en la región fue detectado en un ave silvestre acuática y marina conocida como piquero .





Esta fue encontrada en el sector de Playa Las Machas en las cercanías del humedal Río Lluta, comuna de Arica, “siendo una condición que prevé un peligro zoosanitario para el resto de la región y que motivan la activación del Sistema Nacional de Emergencia del Servicio Agrícola y Ganadero y la Declaración de Emergencia Zoosanitaria”.

Según informaron, la medida se tomó “considerando los factores de vulnerabilidad en relación con las variables epidemiológicas que pueden afectar a la población a lo largo de la región”.

La alerta temprana preventiva para la Región de Arica y Parinacota por el “evento zoosanitario” se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Este hallazgo se suma al hecho en otras 10 regiones del país en las que se han detectado casos de influencia aviar.