“Llegó muerta al hospital”: Hermana de joven asesinada en Valparaíso da a conocer detalles del día de la balacera

Constanza Sepúlveda descartó que su hermana menor haya sido trasladada al hospital por una ambulancia y aseguró que su muerte no tiene nada que ver con un ajuste de cuentas.

Este miércoles, una balacera dejó dos personas muertas en el Cerro Rodelillo de Valparaíso.

Una de las víctimas, Ninoska Carvajal de 19 años, falleció producto de las heridas que le provocaron las balas recibidas el día del ataque.

Tras el fallecimiento, su hermana, Constanza Sepúlveda, rompió su silencio y se refirio al asesinato de Ninoska .





Según Radio Biobio, la joven comenzó señalando que “no somos traficantes“, a raíz de algunas versiones que indican que la balacera se habría originado producto de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

“Mi hermana iba caminando a la casa con su pololo, su papá y mi hermano. Le llegaron las balas“, dijo Sepúlveda quién además aseguró que “mi hermana no tenía nada que ver ahí. Mi hermana iba caminando. No estaba haciendo nada”.

Respecto al día de los hechos, la hermana de la mujer baleada señaló que “A mi hermana no la trajo una ambulancia, la trajo mi mamá en un auto particular. Mi hermana llegó muerta“.

“Siempre han tomado que porque hay una balacera y porque uno vive en un cerro es un lumpen. Nosotros no somos eso”, agregó Constanza.