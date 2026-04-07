Acusan “hostigamiento”: El descargo de la familia de Pincoya tras polémicos días en Gran Hermano

El círculo cercano de Jennifer Galvarini salió en su defensa, luego de protagonizar tensos conflictos con otra participante del encierro. “Nos preocupa profundamente”, expresaron.

La familia de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, salió en su defensa en medio de polémicos episodios en Gran Hermano Argentina.

La participante chilena fue sancionada esta semana tras protagonizar una tensa discusión con Tamara Paganini, otra jugadora del reality show.

A través de un comunicado, los familiares de la oriunda de Chiloé calificaron como “preocupante” la forma en que se expuso este conflicto en televisión.

“Mostrando sólo una parte de los hechos y construyendo una narrativa que no refleja completamente lo sucedido”, apuntaron.





La defensa de la familia de Pincoya

Los cercanos a la exjugadora de la versión chilena reconocieron que hubo “actitudes violentas” de ambas partes. Sin embargo, afirmaron que “las sanciones debieron aplicarse de manera equitativa”.

“No corresponde apuntar a una sola dirección cuando la responsabilidad es compartida”, señaló la familia, criticando la decisión de que la única sancionada por este conflicto fuese Pincoya.

Por otro lado, los familiares de la chilota acusaron “hostigamiento constante” por parte de Paganini desde el pasado domingo.





“Nos preocupa profundamente que, en distintas ocasiones, Tamara haya incitado al odio dentro del encierro, generando un ambiente hostil que no debería ser validado ni normalizado en ningún espacio, y menos aún en televisión”, apuntaron.

Asimismo, desmienten actitudes xenófobas de Pincoya: “Nos duele ver cómo se han instalado discursos que tergiversan su forma de ser, sus valores y el cariño que siempre ha expresado”.

Finalmente, el círculo cercano a la jugadora chilena espera que “se tomen medidas concretas” ante la serie de situaciones ocurridas en la casa.