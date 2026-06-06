El corazón del negocio: Las pruebas contra el ejecutivo bancario del Tren de Aragua

La investigación de la Operación Tokio detectó el lavado de más de $75 mil millones atribuidos a una célula del Tren de Aragua con presencia en nuestro país.

La Fiscalía formalizará este domingo a 19 miembros del Tren de Aragua capturados en el marco de la Operación Tokio.

Entre los imputados figura el ejecutivo bancario de 33 años, José Carlos Pérez Asencio, acusado de integrar la asociación criminal y participar en maniobras de lavado de activos.

La investigación sostiene que el funcionario habría facilitado el movimiento de fondos mediante empresas de fachada y cuentas bancarias.

Solo a través de ocho cuentas habría canalizado cerca de $400 millones que luego fueron convertidos en criptomonedas para sacar dinero del país.