Bomberos confirma que se quemó un vagón completo en incendio en la Línea 5

Desde la institución confirmaron que debido a la emergencia cinco civiles y dos voluntario de Bomberos resultados afectados, principalmente por la inhalación de humo durante la evacuación.

La tarde de este lunes, se registró una emergencia en la Línea 5 del Metro de Santiago producto de la emanación de humo desde la estación Santa Isabel.

Debido a lo ocurrido, se cerreraron las estaciones de Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval.

En el lugar se encuentra trabajando el Cuerpo de Bomberos de Santiago con 14 compañías, principalmente en la extracción de humo desde la estación y a esta hora el incendio se encuentra controlado.





Según indicó Giorgio Trombe Marcones, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, “en estos momentos la fase se encuentra controlada, trabajando en la ventilación y extrayendo el humo desde el subterráneo, en este caso donde está el Metro”.

“Ese vagón ya se encuentra el fuego controlado, principalmente el fuego afectaba a los neumáticos portadores de estos mismos vagones , de este mismo vagón puntualmente”, señaló.

Vagón se quemó por completo

Sobre el nivel de afectación del incendio, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó que un vagón resultó quemado.

“Trabajamos en la ventilación principalmente para poder sacar el humo que está contaminado,

en los subterráneos. Ustedes comprenden que tenemos diferentes tipos de materiales, sintéticos principalmente, también tenemos neumáticos, tenemos goma, muy tóxico para la respiración”, explicó.

Debido a la emergencia cinco civiles y dos voluntario de Bomberos resultados afectados producto de la emanación de humo, los que fueron atendidos en el lugar por personal del SAMU.

“También tuvimos una dificultad, al cual también tuvimos que hacer un pequeño rescate para poder sacar a dos bomberos que también están con un problema de inhalación de humo”, agregó.