“Es demasiado serio”: Codina confirmó “afectados por el humo” tras incendio en Metro Santa Isabel

El delegado presidencial de la Región Metropolitana informó la situación de los pasajeros evacuados de la estación de Metro. Además, aseguró que el origen del incendio aún no está claro.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó las primeras declaraciones tras la evacuación de la línea 5 del Metro debido a un incendio que se produjo al interior de un vagón en la estación Santa Isabel.

La autoridad confirmó que no hay pasajeros lesionados por el incidente, pero que sí existirían “afectados por el humo” que están siendo atendidos por personal de emergencia.





Germán Codina por incendio en vagón de Metro

Al respecto del origen que habría provocado el siniestro, Germán Codina indicó que “es demasiado serio lo que está sucediendo para entregar información que no sea cierta“. Asimismo, agregó que “tienen que ser establecidas por una investigación de bomberos”.

Además, el delegado presidencial hizo un llamado a que espera que el incendio “se controle rápidamente y que lo antes posible Metro pueda volver a reponer sus servicios en las próximas horas“.

Sobre los afectados por la emanación de humo, Pamela Barros, gerente de operaciones y servicios de Metro, indicó que las tres personas “se encuentran en buenas condiciones” y que “no fue necesario llevarlos al servicio asistencial“.

Hasta ahora, los equipos de emergencia y Bomberos siguen combatiendo el incendio que se encuentra activo pero controlado en uno de los vagones y que tiene el servicio de transporte de la línea 5 con funcionamiento parcial.