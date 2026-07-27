Emilia Dides reapareció tras cirugía y reveló inesperada complicación: “Estaba muy asustada”

La modelo contó qué fue lo que le ocurrió y la llevó de urgencia al hospital y explicó que tenía tres problemas que aparecieron durante la intervención.

Emilia Dides reapareció en sus redes sociales luego de que su pareja, Sammis Reyes, revelara esta mañana que tuvo que se operada de urgencia.

La exMiss Chile actualizó su estado de salud en una publicación que compartió en sus redes sociales y reveló un delicado problema médico que surgió en medio de la intervención .

“Maldita lisiada. Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda“, expuso en un mensaje en su cuenta de Instagram.





Sin embargo, según su relato, durante el transcurso de la operación “se dieron cuenta que tenía una hernia y un ovario con una herida”.

Emilia Dides actualiza su estado de salud

Emilia Dides acompañó su mensaje junto a dos imágenes desde el recinto médico. En la primera muestra con los parches tras la intervención y luego posó junto a su bebé en la camilla.

Debido a la inesperada complicación, la modelo reconoció que “al principio estaba muy asustada” pero agradeció ya que “salió todo increíble”.

“Mi familia es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome. Y también agradecer a todo el equipo médico que me ayudó, son los mejores”, agregó.