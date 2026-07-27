Metro explica cómo comenzó el incendio en estación Santa Isabel: Conductor detectó humo bajo un vagón

La información preliminar recopilada mediante cámaras de seguridad y personal en terreno apunta a que el foco se inició en un tren detenido en el andén de la estación Santa Isabel.

La gerenta de Operaciones y Servicios de Metro de Santiago, Pamela Barros, entregó nuevos antecedentes sobre la emergencia que obligó a suspender parcialmente la Línea 5 durante la tarde de este lunes, luego de un incendio registrado en la estación Santa Isabel.

Según explicó la ejecutiva, el incidente se originó preliminarmente en un vagón de un tren que se encontraba detenido en la estación, situación que fue advertida por el conductor antes de que se propagara el fuego.

“ El conductor, al cierre de puertas, ve humo debajo de un coche y activa el protocolo de evacuación de la estación . Después, en la medida que estábamos evacuando, se produce el fuego”, señaló Barros.

La representante de Metro indicó que la información recopilada hasta ahora proviene de personal en terreno y de las cámaras de seguridad de la red, aunque recalcó que las causas exactas aún deberán ser investigadas.





Lo que se sabe del origen del incendio en el Metro

Pamela Barros explicó que, una vez controlada la emergencia, se realizará una revisión técnica para determinar qué provocó el incendio.

“Las causas tenemos que determinar si fue algún elemento en la vía o propio del tren”, sostuvo.

Asimismo, detalló que el fuego afectó a un vagón específico y que la prioridad durante la emergencia fue resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores mediante la activación inmediata de los protocolos establecidos.

La gerenta de Operaciones también informó que no hubo pasajeros lesionados producto del incidente. Sin embargo, confirmó que tres trabajadores de Metro —dos vigilantes y una funcionaria de aseo— presentaron complicaciones respiratorias leves mientras colaboraban en las labores de evacuación.

“Fueron atendidos por el paramédico y no fue necesario derivarlos a un centro asistencial”, explicó.

Respecto a la evacuación de usuarios, Barros señaló que algunas personas optaron por no salir por los accesos habituales debido a la presencia de humo, por lo que fueron guiadas por personal de Metro hacia estaciones cercanas.

“Esas personas se evacuaron hacia las estaciones aledañas y fueron conducidas por personal de Metro. No tuvimos lesionados ni accidentes asociados a esta contingencia “, afirmó.