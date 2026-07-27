Entre fuego y escapando por túneles: Pasajeros de Metro graban incendio en estación Santa Isabel

La emergencia obligó a suspender el servicio en varias estaciones de la Línea 5. Bomberos trabaja en el lugar mientras se investigan las causas de la emanación de humo.

Una emergencia se registra la tarde de este lunes en la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que se reportara una emanación de humo que obligó a suspender el servicio en varios tramos de la red.

Mientras equipos de Bomberos trabajan en el lugar para controlar la situación, en redes sociales comenzaron a circular diversos registros captados por pasajeros y testigos que evidencian la magnitud de la emergencia.

Uno de los videos más impactantes muestra a decenas de usuarios evacuando y caminando por los túneles del Metro para abandonar la zona afectada. En las imágenes se observa a los pasajeros avanzando junto a personal de la empresa, mientras se desarrollaba el procedimiento de seguridad al interior de la red subterránea.

Otros registros grabados desde el exterior dan cuenta de una densa columna de humo que emergía desde los accesos de la estación Santa Isabel, situación que generó preocupación entre transeúntes y vecinos del sector.

Estaciones de Metro cerradas por incendio

Producto de esta situación, Metro informó el cierre temporal de varias estaciones de la Línea 5:

Irarrázaval

Santa Isabel

Parque Bustamante

Baquedano (combinación suspendida)

Bellas Artes

Plaza de Armas (combinación suspendida)

Asimismo, el servicio de la Línea 5 opera de manera parcial entre Plaza de Maipú y Santa Ana, y entre Ñuble y Vicente Valdés.

En paralelo, la emergencia también provocó restricciones de tránsito en avenida Santa Isabel hacia el oriente, a la altura de General Bustamante.

Así está la explosión de vagón en el Metro Santa Isabel a nivel del Parque Bustamante @metrodesantiago #santiago pic.twitter.com/U5YTd30I6U — Maria Gabriela Blanco Escobar (@gabyblancoe) July 27, 2026