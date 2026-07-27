Primera condena a un integrante de Los Piratas de Aragua: Recibió 541 días tras juicio abreviado

Nixon José Quintero Chourio fue sentenciado a 541 días de presidio efectivo mediante un procedimiento abreviado, convirtiéndose en el primer condenado de la célula del Tren de Aragua investigada por la Fiscalía en Chile.

La investigación contra Los Piratas de Aragua registró este lunes su primera condena. El 11° Juzgado de Garantía de Santiago sentenció a Nixon José Quintero Chourio a 541 días de presidio efectivo, luego de que el imputado aceptara un procedimiento abreviado.

Se trata del primer condenado dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra esta célula del Tren de Aragua en Chile, organización a la que se atribuyen delitos como secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y asociación criminal.

La pena llamó la atención por su extensión. Mientras el Ministerio Público solicita condenas que en algunos casos llegan hasta el presidio perpetuo para otros integrantes de la organización, Quintero Chourio recibió una sanción de poco más de un año y medio de cárcel tras quedar fuera de las imputaciones más graves que enfrentó al inicio de la investigación.

La defensa aseguró que nunca existieron antecedentes suficientes

El abogado de Quintero Chourio explicó que su representado fue incorporado originalmente a una investigación de alta complejidad, donde se le vinculó a delitos de asociación criminal y secuestro extorsivo.

Sin embargo, sostuvo que desde el inicio de la causa la defensa mantuvo que no existían antecedentes suficientes para sostener esas imputaciones.

“Desde el comienzo de la causa, esta defensa sostuvo que, respecto de Nixon, no existían antecedentes suficientes para mantener las imputaciones más graves ni para justificar una pena elevada”, afirmó.

Según explicó, con el avance de la investigación se descartó la participación de su representado en los delitos más graves y se llegó a un acuerdo con la Fiscalía mediante un procedimiento abreviado.

En ese contexto, el tribunal condenó a Quintero Chourio a 541 días de presidio efectivo, reconociendo además una atenuante muy calificada por colaboración con la investigación.

La defensa agregó que el imputado permanece privado de libertad desde junio de 2024, por lo que ha estado en prisión durante un período superior a la pena impuesta.

“Solicitaremos, una vez aclarada su situación en la otra causa, que el tribunal reconozca íntegramente los días de abono y declare cumplida la condena”, indicó el abogado.

Asimismo, sostuvo que la resolución “confirma lo que la defensa sostuvo oportunamente: no correspondía mantener respecto de Nixon las imputaciones más graves ni pretender una sanción desproporcionada frente a los antecedentes concretos de la investigación”.

¿Qué son Los Piratas de Aragua?

Los Piratas de Aragua es el nombre con que la Fiscalía identifica a una de las principales células del Tren de Aragua que operó en Chile.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la organización mantenía operaciones principalmente en la Región Metropolitana y es investigada por delitos como secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y asociación criminal.

La banda alcanzó notoriedad pública luego de que varios de sus integrantes fueran formalizados por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, además de otros delitos asociados al crimen organizado transnacional.