Cierran estaciones de Línea 5 por emanación de humo en Metro Santa Isabel

El servicio se encuentra suspendido en seis estaciones y se encuentra funcionando parcialmente en la Línea 5. La

Metro de Santiago informó la suspensión de su servicio en la Línea 5, específicamente en la estación Santa Isabel producto de una emergencia.

De acuerdo a información preliminar, se reportó emanación de humo desde un vagón hasta la superficie.

Personal del Bomberos acudió al procedimiento y se encuentran trabajando al interior de la estación.





Por ahora la estación Santa Isabel se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

Debido a la contingencia, la medida también se extendió para: Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval.

Desde Metro informaron que por el momento el servicio de la Línea 5 se encuentra disponible únicamente desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y Ñuble a Vicente Valdés.

La emergencia también obligó a restringir la pista izquierda en avenida Santa Isabel hacia el oriente, a la altura de altura de General Bustamante.