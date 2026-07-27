Hasta -19°: DMC emite alarma por “heladas intensas y extremas” para dos regiones

El organimo alertó por bajas temperaturas que se esperan para la madrugada y mañana del martes 28 de julio en la zona sur del país. Revisa aquí el pronóstico.

La Dirección Meteorológica de Chile activó una nueva alarma meteorológica por “heladas intensas y extremas” que afectarán a dos regiones del país esta semana.

La alarma estará vigente desde la madrugada del martes 28 de julio y se mantendrá activa hasta la mañana del mismo día.

Según indicó el organismo, esto se producirá en zonas del sur del país debido a la condición sinóptica de alta presión fría.





Con esto se esperam temporaturas bajo cero para la jornada de mañana y, de acuerdo al pronóstico, las mínimas podrían llegar incluso hasta los -19°C

Regiones y temperaturas

Región de Los Lagos

Zona afectada: Patagonia Subandina con temperaturas mínimas de entre -12 a -9 °C.

Región de Aysén

Zona afectada: Patagonia Subandina Norte con temperaturas mínimas de entre -19 a -15 °C.