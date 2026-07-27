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Hasta -19°: DMC emite alarma por “heladas intensas y extremas” para dos regiones

El organimo alertó por bajas temperaturas que se esperan para la madrugada y mañana del martes 28 de julio en la zona sur del país. Revisa aquí el pronóstico.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile activó una nueva alarma meteorológica por “heladas intensas y extremas” que afectarán a dos regiones del país esta semana.

La alarma estará vigente desde la madrugada del martes 28 de julio y se mantendrá activa hasta la mañana del mismo día.

Según indicó el organismo, esto se producirá en zonas del sur del país debido a la condición sinóptica de alta presión fría.

Con esto se esperam temporaturas bajo cero para la jornada de mañana y, de acuerdo al pronóstico, las mínimas podrían llegar incluso hasta los -19°C

Regiones y temperaturas

  • Región de Los Lagos

Zona afectada: Patagonia Subandina con temperaturas mínimas de entre -12 a -9 °C.

  • Región de Aysén

Zona afectada: Patagonia Subandina Norte con temperaturas mínimas de entre -19 a -15 °C.

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