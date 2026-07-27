Gobierno confirma renuncia de seremi de Vivienda del Maule: Ya van 28 salidas

La renuncia de Patricio Ponce se hará efectiva a partir de este viernes, y en su lugar asumirá María José Díaz Hernández de manera subrogante.

A través de un comunicado informaron que el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, aceptó la renuncia voluntaria de Patricio Ponce como secretario regional ministerial del Minvu en la región del Maule.

De acuerdo a lo informado, la renuncia de la autoridad se hará efectiva a partir de este viernes 31 de julio.

Desde el 1 de agosto, María José Díaz Hernández, actual jefa del Departamento de Planes y Programas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, asumirá el cargo de manera subrogante.





Esta salida se produce a menos de 24 horas de que se informara que el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Tarapacá, Cristián Andrés Cabezas Mundaca.

Con la renuncia de Patricio Ponce, el listado aumenta a 28 seremis que han dejado su cargo en un periodo de cuatro meses, desde el inicio del mandatato de José Antonio Kast.