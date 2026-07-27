Confirman quiebre amoroso de “El Chino” tras polémico rescate: Expareja publicó mensaje en redes

La separación fue dada a conocer por la propia mujer a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video acompañado de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Génesis Aránguiz, pareja de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, confirmó el fin de su relación luego de la polémica que rodeó el mediático rescate ocurrido en el Cajón del Maipo.

La noticia fue dada a conocer por la propia mujer a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video acompañado de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la descripción del registro, escribió: “#paratodoelmundo #solterayfeliz”, dando a entender que su relación con Orellana llegó a su fin.





La publicación desató una ola de reacciones de los usuarios, quienes en su mayoría apoyaron esta separación. “Sigue soltera”, “aléjate de ese hombre”, “reina” y “brille mi niña, sola se verá mejor”, fueron parte de los comentarios.

De la defensa al quiebre

El quiebre ocurre semanas después de que Génesis saliera públicamente a defender a su entonces pareja en medio de las especulaciones que surgieron tras su desaparición junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal en el sector de las Termas de Colina, en el Cajón del Maipo.

Durante los días de búsqueda, la mujer concedió entrevistas a distintos medios y respaldó la versión de Orellana, asegurando que conocía el refugio donde finalmente fueron encontrados y que los tres se encontraban resguardados en un lugar seguro. Incluso denunció amenazas que habría recibido su entorno mientras se desarrollaba el operativo de rescate.





Sin embargo, con el paso de los días también dejó entrever sus dudas respecto a lo ocurrido durante el viaje. En una entrevista emitida por el programa Hay que decirlo de Canal 13, reconoció que la situación le había provocado tristeza y vergüenza.

“Enojada, igual triste por lo que pasó”, sostuvo en aquella oportunidad. “Quedé como en vergüenza”, agregó.

Además, al ser consultada por los rumores de una eventual infidelidad, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que evidenció su desconfianza respecto a la versión entregada por Orellana. “Aunque él me diga que no, nunca pasó nada… es hombre”, afirmó.

Génesis también relató que nunca imaginó que su pareja se encontraba junto a las dos mujeres cuando desapareció en la cordillera. “Yo pensé que iba a llegar. Nunca me imaginé que andaba con estas dos niñas”, confesó.