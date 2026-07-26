Manuel “Chino” Orellana reaparece como “influencer” y revela cómo vive tras escándalo: “Estoy castigado”

Manuel Orellana, también conocido como “El Chino”, reapareció en redes sociales tras el controversial rescate en el Cajón del Maipo y habló de su presente tras la polémica.

Manuel Orellana, una de las tres personas rescatadas en Cajón del Maipo y que posteriormente desató una controversial trama, reapareció como “influencer” en redes sociales y habló de su presente tras la polémica.

El sujeto, también conocido como “El Chino”, llegó hasta una barbería ubicada en San Miguel para renovar su look luego de aparecer en incontables memes y publicaciones de medios de comunicación.

Según muestra el video, el barbero aprovechó de hacer unas preguntas en medio del corte de pelo para saber sobre el estado actual de su relación con su pareja: “¿Y te retaron o no?”, consultó.





“Estoy más castigado que el loco Pepé”, contestó. “Durmiendo en el sillón, en la casa de mi hermana estoy”, añadió también, dejando en claro que el episodio sí tuvo consecuencias en su vida personal.

Luego, el trabajador del recinto quiso saber si su cliente había “pedido permiso” a su pareja para realizar viaje a la localidad cordillerana de la región Metropolitana junto a las dos educadoras de párvulos.

“No… andaba revelado, sin teléfono, sin nada. (Ahora ando) aislado de nuevo. No he visto ni las redes sociales, nada”, confesó Orellana en el registro, que al cierre de esta nota suma 2,3 millones de reproducciones.

Mira el video a continuación: