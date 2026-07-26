Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en seis regiones del país
El evento tendrá lugar en zonas de seis regiones del país y se extenderá hasta la mañana de este lunes 27 de julio.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo y lunes en seis regiones de la zona centro-sur del país.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá hasta la mañana del lunes 27 de julio debido a la condición sinóptica llamada “inestabilidad atmosférica”.
Dónde habrá tormentas eléctricas
Revisa a continuación el detalle de las regiones y sus zonas donde habrá tormentas eléctricas.
Región del Maule
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27
- Litoral
- Cordillera Costa
Región de Ñuble
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región del Biobío
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región de La Araucanía
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
Lunes 27
- Litoral
Región de Los Ríos
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
Región de Los Lagos
Domingo 26
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera