Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en seis regiones del país

El evento tendrá lugar en zonas de seis regiones del país y se extenderá hasta la mañana de este lunes 27 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo y lunes en seis regiones de la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá hasta la mañana del lunes 27 de julio debido a la condición sinóptica llamada “inestabilidad atmosférica”.





Dónde habrá tormentas eléctricas

Revisa a continuación el detalle de las regiones y sus zonas donde habrá tormentas eléctricas.

Región del Maule

Domingo 26

Litoral

Cordillera Costa

Precordillera

Cordillera

Lunes 27

Litoral

Cordillera Costa

Región de Ñuble

Domingo 26

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Lunes 27

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Región del Biobío

Domingo 26

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Lunes 27

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Cordillera

Región de La Araucanía

Domingo 26

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Lunes 27

Litoral

Región de Los Ríos

Domingo 26

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Precordillera

Región de Los Lagos

Domingo 26