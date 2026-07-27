“Todo está bien, mi amor”: Sammis Reyes reporta estado de salud de Emilia Dides con alarmante imagen en redes sociales

La ex Miss Chile enfrentó complicaciones de salud horas después del evento en el que Sammis Reyes estrenó su libro.

Este lunes, Sammis Reyes encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que Emilia Dides fue intervenida quirúrgicamente.

Esto, horas después de que el deportista realizara un evento en el que presentó su propio libro.





¿Qué pasó con Emilia Dides?

A través de su cuenta de Instagram, Sammis señaló: “A las 4 horas de llegar a nuestra casa después del evento del sábado, la Emi me despertó diciendo que no se sentía bien”.

En esa misma línea, agregó: “Nos fuimos corriendo a la clínica y los doctores nos dicen que se tiene que operar”.

Aunque el deportista declinó referirse a las razones de la intervención quirúrgica, sí explicó que “gracias a Dios salió todo bien ¡La Emi está bien!”.

“Ahora estamos esperando a que la den de alta”, indicó Reyes, quien agradeció las muestras de cariño y apoyo del público.

“Me aseguraré de que los escuche a todos ustedes. No podemos esperar a irnos a nuestra casa a regalonear con la Mía y con nuestras familias. Te amo, Emilia. Todo está bien, mi amor”, cerró.

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