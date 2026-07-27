Pdte. Kast impulsa proyecto para cesar del cargo a autoridades que den positivo en test de drogas

La iniciativa surge tras la reciente salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y busca convertir en una norma permanente los controles obligatorios que actualmente se realizan mediante disposiciones transitorias.

El presidente José Antonio Kast anunció este viernes el ingreso de una reforma constitucional que busca establecer la cesación del cargo para las autoridades que obtengan un resultado positivo en exámenes de drogas.

La iniciativa surge tras la reciente salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y busca convertir en una norma permanente los controles obligatorios que actualmente se realizan mediante disposiciones transitorias.

El proyecto contempla exámenes al asumir funciones y controles periódicos para autoridades del Ejecutivo, el Congreso y los municipios, además de definir procedimientos, sanciones y criterios para determinar cuándo corresponde dejar un cargo.





“Lo mejor siempre es dar el ejemplo y, así como otros presidentes lo han hecho, yo también lo he hecho (…) Esto tiene que ser a todo nivel; en algunos casos tendrá que ser examen de pelo y en otros examen aleatorio de otro tipo. Tenemos que llegar a un estándar distinto al que nos rige hoy en día ”, afirmó el mandatario, quien además señaló que sus propios exámenes serán públicos.

La iniciativa deberá ahora ser discutida en el Congreso, donde se analizarán aspectos como la periodicidad de los controles, el tipo de test y el tratamiento de eventuales falsos positivos.