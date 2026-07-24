Dio positivo en test de drogas: Quién es Juan Pablo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda que dejó el cargo

El abogado de profesión dio un paso al costado este jueves luego de que se conociera el resultado de una primera muestra de un examen de drogas realizado en junio.

Durante la noche de este jueves se confirmó que el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo.

El ahora exsubsecretario defendió su inocencia y anunció que se someterá a nuevos exámenes en distintos laboratorios con el objetivo de contrastar el resultado obtenido.

La salida de Rodríguez había sido anunciada previamente por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien explicó que el resultado positivo corresponde al análisis de la primera muestra de un test de drogas realizado en junio.





Según precisó la autoridad, aún está pendiente el examen de la contramuestra, el que permitirá contrastar el resultado inicial.

¿Quién es Juan Pablo Rodríguez?

Juan Pablo Rodríguez es abogado chileno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que hasta el jueves se desempeñó como subsecretario de Hacienda del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Durante las últimas semanas se volvió en una figura relevante dentro del equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante las negociaciones de la denominada megarreforma impulsada en el Congreso.

En 2021, Rodríguez postuló como candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7, como independiente en un cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dentro del pacto Vamos por Chile. Sin embargo, no logró ser electo.

Ese mismo año volvió a competir en las elecciones parlamentarias para convertirse en diputado por el mismo distrito, pero tampoco consiguió un escaño.

La exautoridad compartió un comunicado en el que aseguró que el resultado no refleja su realidad y fue tajante en afirmar que “no consumo drogas y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”.

“Me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”, agregó.