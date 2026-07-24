Seguirán las lluvias en Santiago: Allison Göhler anticipa nuevo sistema frontal para la próxima semana

La meteoróloga de Chilevisión explicó que el breve aumento de las temperaturas y la presencia de algunos rayos de sol durante este viernes serán temporales, ya que las condiciones cambiarán rápidamente los próximos días.

Las precipitaciones seguirán marcando el invierno en la zona central. La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, anticipó este viernes que un nuevo sistema frontal afectará a la capital durante los próximos días, dejando nuevas lluvias en la capital.

Durante la emisión de CHV Noticias AM, explicó que el breve aumento de las temperaturas y la presencia de algunos rayos de sol durante esta jornada serán temporales, ya que las condiciones cambiarán rápidamente durante el fin de semana en la Región Metropolitana.

“Hoy día (viernes 24) entonces, un día un poco parcial (…) vamos a subir a 18 grados”, señaló Göhler, aunque advirtió que este escenario durará poco. “Duran poquito, poquito. Pero de todas maneras se agradecen algunos rayitos de sol entre las nubes”, agregó.

Nuevo sistema frontal para la próxima semana

La meteoróloga indicó que las primeras precipitaciones llegarán durante la madrugada del sábado, poco después de la medianoche.

“Ya después de la medianoche de hoy, pasando al sábado, deberían empezar a caer algunas gotitas”, explicó. Según detalló, los montos estimados de agua caída estarían entre los 5 y 10 milímetros, dependiendo del sector de la capital.





Además, precisó que las temperaturas máximas durante la jornada sabatina alcanzarían cerca de los 16 grados.

Sin embargo, las lluvias más importantes de los próximos días llegarían a comienzos de la próxima semana . Göhler adelantó que el domingo estará mayormente nublado, en una antesala de un nuevo evento meteorológico.

“El domingo nos preparamos para recibir un nuevo sistema frontal que el lunes llegaría a la capital”, afirmó.

La meteoróloga añadió que este sistema frontal no solo afectaría el inicio de la semana, sino que también se mantendría durante la jornada siguiente: “Se extendería hasta el día martes, así que vuelven las lluvias”.

Además, advirtió que las precipitaciones asociadas a este nuevo frente serían más significativas que las previstas para este fin de semana. “Aquí las lluvias serían un poquito más abundantes que lo que vamos a tener el día sábado”, concluyó.

De esta manera, Santiago se prepara para un nuevo episodio de precipitaciones en medio de un invierno que ha estado marcado por el paso constante de sistemas frontales en la zona central del país.