Disney on Ice pronto en Chile: Así se vivió el estreno del espectáculo en Buenos Aires

CHV Noticias llegó hasta Buenos Aires para el esperado estreno del show y aquí te mostramos un adelanto de este imperdible espectáculo.

Del 6 al 9 de agosto, la magia de Disney on Ice va a aterrizar nuevamente en Chile con una mega producción de categoría mundial con funciones en el Movistar Arena.

En exclusiva, CHV Noticias viajó a Buenos Aires para el estreno del show y aquí les vamos a dar un adelanto de este imperdible espectáculo.

“Las expectativas son muy altas porque por primera vez llega a Sudamérica a Stitch, así que lo vamos a ver en vivo junto a Angel. Sabemos que la película fue bastante furor en todo lo que es la región sudamericana y también tenemos a Frozen y a Encanto con toda la familia Madrigal”, comentó Florencia Savoini, coordinadora de marketing de RGB Entertainment.

Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.com con precios desde los $18.400 mil.