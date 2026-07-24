“Pocos les creen a personas adictas”: Investigan a hermanos por presunto abuso de pacientes en centro de rehabilitación

Abusos sexuales, sedación y estafas son algunos de los delitos que víctimas y sus familiares imputan a los dos hermanos que dirigen el Centro Renace de San Antonio.

Jóvenes en rehabilitación presentaron una querella contra el Centro Renace de San Antonio por supuestos abusos sexuales, violación, secuestro y estafas cometidos al interior de la institución.

Según reveló una investigación de BBCL, los acusados son los directores del recinto, los hermanos Vladimir y Andrés Flores, además de sus padres que también fueron acusados de encubrir los graves delitos en la comuna de la región de Valparaíso.

De acuerdo a los testimonios, estos sujetos habrían aprovechado la adicción y vulnerabilidad de las presuntas víctimas para acosar, tocar sin consentimiento, aislar y en un caso hasta abusar sexualmente de un joven mientras dormía tras tomar un sedante.

Todo esto, sumado al maltrato verbal e insalubridad del lugar. Inclusive el recinto actualmente está siendo investigado por estafa, falsificación de documentos, elusión tributaria y cobros indebidos a familias.

El medio citado aseveró que los eventuales delitos en cuestión ocurrieron entre 2017 y 2026 y, tras denuncias previas, Fiscalía y la PDI mantienen diligencias activas y decretaron medidas cautelares, como prohibición de acercarse a la víctima.

En concreto, existen tres denuncias vigentes en la Fiscalía de Valparaíso, todas contra ambos hermanos por delitos de abuso. Pese a esto, solo existe una denuncia formalizada desde el 29 de abril de 2025 que es contra uno de ellos.





Los testimonios de los denunciantes

“Mi hijo me dijo que Vladimir se le había declarado. Lo besó y le dijo otras cosas. Otros juegos. Otros toqueteos”, dio la madre de una de las víctimas. “Entregué a mi hijo vulnerable y lo volví a recibir más vulnerable”, agregó.

Javier, quien ingresó al recinto para tratar su adicción a las drogas declaró que fue llevado a una casa tras ver un partido de fútbol. Luego de ingerir un sedante prescrito en el mismo tratamiento, afirmó que despertó en la noche mientras era abusado por Vladimir.

Además, entre los testimonios, una ex terapeuta describió el ambiente de maltrato psicológico que se vivía en la comunidad: “Lo más sutil que hacían era denigrar todo el día al resto, tratándolos directamente de basura“.

“Pocos les creen a personas que son adictas”, cuestionó otra madre que vio cómo abusaban a su hijo en el cuestionado centro de rehabilitación.

Acusados declinaron entregar declaraciones

Frente a las acciones judiciales y las imputaciones por delitos sexuales y económicos, la abogada defensora de Vladimir Flores evitó profundizar en los hechos por ser una causa abierta, sosteniendo que “ha colaborado con la justicia”.

En paralelo, el propio Vladimir Flores señaló a Radio Bío-Bío que “en este momento no emitiré declaraciones ni comentarios sobre los hechos (…), ya que me encuentro recopilando y verificando todos los antecedentes junto a mi equipo jurídico”.