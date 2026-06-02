Disney On Ice llega con descuentos especiales para disfrutar en familia

Hasta el 3 de junio, las entradas para funciones seleccionadas tendrán 30% de descuento con cualquier medio de pago y 40% para clientes Banco Falabella.

La magia de Disney On Ice también llega con descuentos especiales para disfrutar en familia. El espectáculo se presentará en el Movistar Arena entre el 6 y el 9 de agosto, convirtiéndose en uno de los panoramas familiares destacados para la temporada.

Hasta el 3 de junio, las entradas para funciones seleccionadas estarán disponibles con un 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago. Además, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 40% de descuento, una oportunidad para asegurar entradas con anticipación.

¡Personajes imperdibles de Disney!

El show reunirá sobre el hielo a personajes de Frozen y Encanto, junto con una de las principales novedades de esta edición: la llegada de Stitch y Angel, quienes debutarán en vivo en Chile.

La propuesta busca entregar una experiencia familiar marcada por la música, la emoción y la magia de Disney, pensada para que papás, mamás e hijos compartan momentos inolvidables junto a algunos de los personajes más queridos.

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas están disponibles únicamente a través de Puntoticket.com.