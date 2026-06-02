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Disney On Ice llega con descuentos especiales para disfrutar en familia

Hasta el 3 de junio, las entradas para funciones seleccionadas tendrán 30% de descuento con cualquier medio de pago y 40% para clientes Banco Falabella.

Catalina Marchant
Por Catalina Marchant

Subeditor Digital

La magia de Disney On Ice también llega con descuentos especiales para disfrutar en familia. El espectáculo se presentará en el Movistar Arena entre el 6 y el 9 de agosto, convirtiéndose en uno de los panoramas familiares destacados para la temporada.

Hasta el 3 de junio, las entradas para funciones seleccionadas estarán disponibles con un 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago. Además, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 40% de descuento, una oportunidad para asegurar entradas con anticipación.

¡Personajes imperdibles de Disney!

El show reunirá sobre el hielo a personajes de Frozen y Encanto, junto con una de las principales novedades de esta edición: la llegada de Stitch y Angel, quienes debutarán en vivo en Chile.

La propuesta busca entregar una experiencia familiar marcada por la música, la emoción y la magia de Disney, pensada para que papás, mamás e hijos compartan momentos inolvidables junto a algunos de los personajes más queridos.

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas están disponibles únicamente a través de Puntoticket.com.

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