Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 28 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Estación Central, La Cisterna, San Miguel, La Florida, Macul, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 28 de julio

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.