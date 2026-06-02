Detienen a ejecutivo bancario: Cae la red más grande de lavado de dinero ligada al Tren de Aragua

El detenido fue identificado como José Carlos Pérez Asencio y de nacionalidad venezolana, quien habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas.

Este martes, la Policía de Investigaciones detuvo a un ejecutivo del banco Santander, quien es investigado por colaborar con el Tren de Aragua.

El medio Ciper indicó que el sujeto fue identificado como José Carlos Pérez Asencio y de nacionalidad venezolana, quien habría facilitado varias cuentas bancarias.

“CIPER confirmó que entre las instituciones financieras en las que abrió cuenta están los bancos Falabella y Scotiabank, las que utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal e introducirlos en el mercado formal entre 2022 y 2025”, se informó.

La publicación agregó que Pérez es el primer empleado bancario detenido por causas ligadas al crimen organizado y donde su caso enciende una señal de alerta, ya que se demuestra que el Tren de Aragua habría logrado penetrar el sistema bancario formal y operar desde dentro de la institucionalidad financiera.





¿Quién es el ejecutivo detenido?

José Carlos Pérez tiene 33 años y era una pieza clave para mover fondos dentro del sistema bancario sin levantar sospechas y donde habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios.

Según su cuenta de LinkedIn, Pérez cuenta con vasta experiencia en el sistema bancario, ya que trabajaba en banco Santander desde 2019 y es “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.

Por último, el citado medio señaló que según los investigadores, su conocimiento de la industria habría permitido al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a fondos que provenían de la comisión de delitos graves, al menos, durante tres años.