Auto impactó y destruyó casa de adulta mayor de 97 años: Conductor se dio a la fuga

Los afectados evalúan las consecuencias del violento choque, y esperan recibir asesoría legal para exigir reparaciones.

Un automóvil quedó incrustado en el frontis de una casa tras chocar a toda velocidad.

El vehículo destruyó la reja y el portón de acceso. Sin embargo, el conductor del auto siguió su camino como si nada hubiera pasado.

No solo dejó severos daños estructurales, sino también a una familia en shock. Irma Araya dormía junto a su madre de 97 años que padece demencia senil avanzada, cuando el estruendo rompió su tranquilidad y la de todo el sector.

Los afectados evalúan las consecuencias del choque, y esperan recibir asesoría legal para determinar responsabilidades y exigir reparaciones.

“En el vehículo iban cuatro hombres al interior. Según el funcionario municipal tenían hálito alcohólico“, acotó Jaime Araya, hijo de la adulta mayor de 97 años.