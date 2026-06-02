Programas Programación Señal en vivo
/

Auto impactó y destruyó casa de adulta mayor de 97 años: Conductor se dio a la fuga

Los afectados evalúan las consecuencias del violento choque, y esperan recibir asesoría legal para exigir reparaciones.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un automóvil quedó incrustado en el frontis de una casa tras chocar a toda velocidad.

El vehículo destruyó la reja y el portón de acceso. Sin embargo, el conductor del auto siguió su camino como si nada hubiera pasado.

No solo dejó severos daños estructurales, sino también a una familia en shock. Irma Araya dormía junto a su madre de 97 años que padece demencia senil avanzada, cuando el estruendo rompió su tranquilidad y la de todo el sector.

Los afectados evalúan las consecuencias del choque, y esperan recibir asesoría legal para determinar responsabilidades y exigir reparaciones.

“En el vehículo iban cuatro hombres al interior. Según el funcionario municipal tenían hálito alcohólico“, acotó Jaime Araya, hijo de la adulta mayor de 97 años.

Seguir en Seguir en