33 años y trabajador del Banco Santander: ¿Quién es el ejecutivo detenido y ligado al Tren de Aragua?

El hombre fue detenido por la PDI y se le acusa de lavado de fondos provenientes de las actividades ilícitas de esa organización.

Este martes, se dio a conocer una enorme red de lavado de dinero y vinculada a la banda criminal el Tren de Aragua.

De hecho, y según la investigación del medio Ciper, al menos durante tres años (2022-2025) se habrían lavado fondos provenientes de las actividades ilícitas de esa organización, utilizando varias cuentas bancarias abiertas en otros bancos, como Scotiabank y Falabella.

Esta actividad la habría realizado un ejecutivo bancario que trabajaba en el Banco Santander y que fue detenido por la Policía de Investigaciones.





¿Quién es el ejecutivo bancario detenido?

Se trata de José Carlos Pérez Asencio, de 33 años y nacionalidad venezolana. El hombre se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander.

Según su cuenta de LinkedIn, Pérez tiene una vasta experiencia en el sistema bancario, ya que trabajaba en Santander desde 2019 y es “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.

Ciper indicó que según los investigadores, su conocimiento de la industria habría permitido al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a fondos que provenían de la comisión de delitos graves, al menos, durante tres años.