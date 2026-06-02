Bono de 30 mil pesos por hijo: ¿Cuándo se paga el beneficio anunciado por pdte. Kast en la Cuenta Pública 2026?

Este nuevo apoyo económico está dirigido a las familias que cuenten con niños de entre 0 a 13 años.

El presidente José Antonio Kast hizo un especial anuncio en materia de economía durante su primera Cuenta Pública este lunes: un bono de $30 mil pesos por hijo.

Este nuevo apoyo económico está dirigido a las familias que cuenten con niños de entre 0 a 13 años y que pertenezcan a un cierto tramo del Registro Social de Hogares (RSH).

Para recibir el beneficio deberán formar parte del 80% más vulnerable según la calificación estatal.





¿Cuándo se pagará el bono de $30 mil por hijo?

En la Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció la entrega del bono, sin embargo esto depende de su tramitación en el Congreso.

Por lo que, aún es incierta la fecha en que se pagará, pues habrá que esperar a la aprobación de la iniciativa y los demás detalles del proyecto.

No obstante, en su discurso el mandatario aseguró que buscará darle urgencia, con el fin de que el dinero llegue lo antes posible a las familias que califican para el bono.