Cuenta Pública 2026: Presidente Kast anuncia bono de $30 mil por hijo para ayudar a las familias

“Porque los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, justificó su decisión el jefe de Gobierno.

El presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública, que su gobierno impulsará un nuevo apoyo económico dirigido a los niños de las familias más vulnerables del país.

El mandatario hizo especial énfasis en la economía, uno de los tres principales ejes en los que se enfocará su gestión. Así se refirió al alza de los combustibles, un polémico tema en su Gobierno.

En esa misma línea, Kast agradeció a la ciudadanía por “la responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar”.

“Este golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar”, agregó.





Presidente Kast anuncia bono de $30 mil por hijo

El Presidente de la República prometió “entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años “.

Según informó, el bono será de 30 mil pesos por cada niño. Además, mencionó que su principal objetivo es ayudar a las familias a solventar los gastos del hogar.

“Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata“, comentó.