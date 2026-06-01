“Golpeó fuerte, no lo minimizo”: Presidente Kast se refirió al alza de los combustibles en la Cuenta Pública 2026

“En otros países esto hubiese generado un estallido, pero asumieron esta situación grave”, comentó en su discurso el Presidente de la República.

Durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast abordó uno de los temas más polémicos de su administración: el alza de los precios de los combustibles.

En ese contexto, el mandatario agradeció la mesurada reacción de la ciudadanía frente a este “complejo tema” y, al mismo tiempo, reconoció falencias en su gestión.

“ Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”, se sinceró.





En esa misma línea, Kast agregó: “Quiero agradecer a la ciudadanía la responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar“.

“En otros países esto hubiese generado un estallido. Más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave“, mencionó.

Finalmente, aseguró que “seguiremos apoyándolos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren“.