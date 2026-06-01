Cuenta Pública 2026: Estos fueron los principales anuncios de José Antonio Kast

Tras casi tres meses de gobierno, el mandatario realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional su primera Cuenta Pública.

Este lunes y en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el presidente José Antonio Kast realizó su primera Cuenta Pública.

“Hoy me presento ante este Honorable Congreso y ante el pueblo de Chile, para cumplir con esa responsabilidad. Vengo a exponer en qué estado encontramos nuestro país, lo realizado en estos primeros meses, y sobre todo, hacia dónde vamos”, fue una de las primeras frases que dejó el mandatario.

Kast también señaló que el gobierno ha definido un itinerario de tres ejes, donde el primero, es recuperar el orden y fortalecer la seguridad. El segundo impulsar la reconstrucción del país y el tercero reactivar la economía y generar miles de empleos.





Los principales anuncios de José Antonio Kast en la Cuenta Pública 2026

Seguridad

Implementación del Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos.

Se crearan 7 Fuerzas de Tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería

y servicios fiscalizadores.

y servicios fiscalizadores. Se ingresará un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades.

Recuperación del control de cárceles y fortalecimiento de Gendarmería.

Marcha del Plan de Infraestructura Penitenciaria, que permitirá la modernización del sistema carcelario.

Beneficios sociales

Plan Chile Sale Adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas del transporte público. También, la reducción y el congelamiento del precio de la parafina por los meses de invierno.

Un cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable.

Apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años con $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar.

Salud

Se declaró alerta oncológica y se puso en marcha el Plan Oncológico de 90 días, con metas claras, plazos exigentes y seguimiento semana a semana.

Se activó la complementariedad público-privada y, a través de FONASA, se dispuso de más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones del país.

Educación

Se ingresará un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo.

Se lanzará “Chile Aprende y Avanza”, una estrategia nacional para que los niños adquieran a tiempo las competencias fundamentales en lectura, escritura y matemática, con decisiones basadas en evidencia, formación docente y habilidades efectivas.

El próximo 15 de junio se ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que ha afectado la contratación de mujeres.

Vivienda

Se abrirán los programas habitacionales a la clase media, elevando las postulaciones hasta las 4.000 UF con un fondo de garantía estatal.

Se impulsará una reforma al suelo urbano, a través de la Operación Sitio 2.0; donde se traspasarán más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Se creará el programa Eriazo Cero, para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias.

A través del Plan de Reconstrucción Nacional, se inyectarán 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas.

Obras Públicas

Plan Ruta Austral: Una inversión de más de 800 mil millones de pesos para expandir la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins.

Expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de 2 mil millones de dólares.

La Línea 7 ya supera el 40% de avance y, hacia fines de 2028, unirá Renca con Vitacura, beneficiando a más de 1,6 millones de personas.

Avanza la Línea 8 y ya están en estudio los trazados de la futura Línea A, que llegará hasta el aeropuerto.

Uno de los últimos anuncios del presidente fue que en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica.

Asimismo, se convocará a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado.