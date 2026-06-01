Con gran contingente policial escoltándolo: Así llegó el pdte. Kast al Congreso para su primera Cuenta Pública

Luego de diez minutos de traslado desde Cerro Castillo, el jefe de Gobierno se montó en el tradicional Ford Galaxie para acercarse al Salón de Honor.

A las 11:30, el presidente José Antonio Kast comenzó su camino hacia el Congreso Nacional en Valparaíso, para su primera Cuenta Pública.

Con un gran número de escoltas de Carabineros, el mandatario se trasladó por alrededor de diez minutos desde Cerro Castillo, donde pasó sus últimos días repasando el discurso.

A las 11:40, el jefe de Gobierno arribó al lugar donde se subió al tradicional Ford Galaxie que lo acercó al ingreso del emblemático edificio.