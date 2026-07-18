Incendio se propagó en campamento de Maipú y afectó al menos cuatro viviendas

Gracias al actuar de Bomberos, la emergencia logró ser circunscrita y no se reportaron personas lesionadas.

Un incendio afectó cuatro viviendas de un campamento ubicado en la intersección de Avenida Pajaritos con Camino a Melipilla, en la comuna de Maipú.

Equipo de Bomberos logró llegar al lugar para combatir y detener las llamas. Sin embargo, debido al sistema frontal, una de las calles estaba completamente anegada, lo que dificultó el actuar de los voluntarios.

Según información preliminar, no hubo lesionados reportados, ya que vecinos del sector acudieron en ayuda de los afectados. Por otra parte, aún se investigan las causas del siniestro.