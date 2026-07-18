Despliegan operativo para rescatar a hombre atrapado tras desborde de estero en Punitaqui

Equipos de emergencia trabajan para concretar un rescate que se ha visto dificultado por las condiciones meteorológicas.

Una situación de extremo riesgo se registró tras el desborde del estero Punitaqui, en la región de Coquimbo. Un hombre de 38 años quedó atrapado luego de la crecida del caudal.

Las autoridades iniciaron un operativo de rescate para auxiliar a la víctima, quien permanece completamente aislada en medio del estero.

Según información preliminar, se espera realizar un rescate aéreo para sacar al hombre del lugar. Sin embargo, las labores se han visto dificultadas por el sistema frontal que continúa afectando a la zona centro del país.