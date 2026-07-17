Macabro hallazgo en Puente Alto: Encuentran sacos con cabezas de caballo en el alcantarillado

Las osamentas fueron encontradas en medio de los trabajos de mitigación que realizaba la empresa Aguas Andinas por el sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Un insólito hallazgo se realizó en las alcantarillas de Puente Alto en medio de trabajos de mitigación por el sistema frontal.

Una cuadrilla de la empresa Aguas Andinas encontró sacos que contenían osamentas de caballos, las cuales fueron arrojadas en la red de alcantarillado de la comuna.

La intervención se llevó a cabo en medio de un trabajo del despeje de un colector de aguas lluvias de 500 milímetros en la zona sur de Santiago, el que ha debido soportar una alta carga producto de las intensas lluvias de las últimas horas.





Desde Aguas Andinas señalaron que esta infraestructura está destinada a conducir aguas servidas, por lo que la presencia de basura y desechos de gran tamaño puede provocar rebalses y otras complicaciones durante las precipitaciones.

“Lamentablemente, este tipo de hallazgos dejan en evidencia una irresponsable conducta que afecta gravemente el funcionamiento de una infraestructura esencial, sobre todo durante eventos climáticos como los que enfrentamos, donde la red está sumamente presionada y exigida por los volúmenes de precipitaciones que colapsan los colectores de aguas lluvias, los que no son operados por Aguas Andinas”, señaló Jaime Avello, subgerente de Operaciones de Aguas Andinas.

La empresa informó que las labores de despeje y limpieza en el sector continuaron de manera prioritaria para prevenir posibles colapsos e inundaciones en las calles cercanas, debido a la obstrucción provocada por estos restos biológicos.