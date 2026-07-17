Exceso de velocidad, volcamientos y otras maniobras: Imprudencias en la vía pública marcaron la segunda jornada del sistema frontal
Estos actos están en su mayoría protagonizados por conductores.
Las intensas lluvias del sistema frontal no solo pusieron a prueba las viviendas, también la conducta de las personas.
Acá le mostraremos una serie de actos imprudentes, protagonizados en su mayoría por conductores.
Desde una camioneta que se desplaza a toda velocidad, a volcamientos y otras maniobras, sin duda el exceso de confianza jugó un gran protagonismo.