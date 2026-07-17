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Exceso de velocidad, volcamientos y otras maniobras: Imprudencias en la vía pública marcaron la segunda jornada del sistema frontal

Estos actos están en su mayoría protagonizados por conductores.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Las intensas lluvias del sistema frontal no solo pusieron a prueba las viviendas, también la conducta de las personas.

Acá le mostraremos una serie de actos imprudentes, protagonizados en su mayoría por conductores.

Desde una camioneta que se desplaza a toda velocidad, a volcamientos y otras maniobras, sin duda el exceso de confianza jugó un gran protagonismo.

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