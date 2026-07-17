Presidente Kast confirma un nuevo fallecido y cuatro nuevas alertas por sistema frontal

El mandatario actualizó el balance de la emergencia y advirtió que continúan las alertas en distintas regiones del país. Además, pidió evitar conductas de riesgo, como acercarse al borde costero o cruzar cauces de ríos.

El presidente José Antonio Kast entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país y confirmó un nuevo fallecimiento a raíz de la emergencia. Desde Retiro, en la región del Maule, reiteró el llamado a la prudencia y pidió a la ciudadanía evitar exponerse a situaciones de riesgo.

“Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona más. Ya van cuatro víctimas de este temporal y sí hacer un llamado a la responsabilidad, a la prudencia de nuestros compatriotas”, señaló el mandatario.

Kast explicó que se mantienen alertas por el comportamiento de ríos y esteros en distintas zonas del país, con especial preocupación por la región de Valparaíso, la comuna de Parral, la región de Coquimbo y el valle del Huasco, en la región de Atacama.





Finalmente, el Presidente insistió en reducir los desplazamientos durante el fin de semana. “Viene ahora el día sábado y el día domingo, donde les insistimos a las personas que, de no ser absolutamente necesario, no se desplacen”, sostuvo. Además, destacó “el despliegue completo y organizado de las Fuerzas Armadas” para enfrentar la emergencia en las zonas afectadas.

Cuatro nuevas alertas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que se decretaron cuatro nuevas alertas rojas durante las últimas horas:

Provincia de Choapa

Provincia de Limarí

Toda la Región de Valparaíso

Comuna de María Pinto, Región Metropolitana

Más de 2500 personas aisladas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrían, entregó un balance hasta esta hora respecto del paso del sistema frontal en nuestro país.

Cebrían informó que hay 2521 perosnas aisladas concentradas mayoritariamente en la Región de Coquimbo debido a las crecidas de cauces y esteros que generan condiciones de aislamiento mientras esos niveles se mantengan.