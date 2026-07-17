Valparaíso y La Araucanía concentran la mayor cantidad de personas sin luz por sistema frontal: Revisa cómo hacer el reclamo

Los fuertes vientos provocan la caída de ramas sobre el tendido eléctrico.

En las regiones de Valparaíso y la Araucanía se concentran hasta ahora la mayor cantidad de hogares sin luz a raíz del sistema frontal.

La principal razón de estos cortes se debe a los fuertes vientos, que provocan la caída de ramas sobre el tendido eléctrico.

¿Dónde se pueden ingresar los reclamos? Lo vemos en la siguiente nota.