Valparaíso y La Araucanía concentran la mayor cantidad de personas sin luz por sistema frontal: Revisa cómo hacer el reclamo
Los fuertes vientos provocan la caída de ramas sobre el tendido eléctrico.
En las regiones de Valparaíso y la Araucanía se concentran hasta ahora la mayor cantidad de hogares sin luz a raíz del sistema frontal.
La principal razón de estos cortes se debe a los fuertes vientos, que provocan la caída de ramas sobre el tendido eléctrico.
¿Dónde se pueden ingresar los reclamos? Lo vemos en la siguiente nota.