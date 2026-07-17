Quiénes son los 3 fallecidos por el sistema frontal en Chile: Se espera que lluvias aumenten este viernes

El sistema frontal que afecta a gran parte del país ya ha cobrado la vida de tres personas, según confirmó el Ejecutivo durante un balance realizado junto al Senapred.

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y centro-sur del país ya ha cobrado la vida de tres personas, según confirmó el gobierno durante un balance realizado junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Se espera que para este viernes se registren la mayor intensidad de las lluvias, los fuertes vientos, complejas condiciones climáticas han generado una serie de emergencias en distintas regiones, obligando a las autoridades a reforzar el llamado al autocuidado y a respetar las evacuaciones preventivas decretadas durante la contingencia.

¿Quiénes son las víctimas fatales del sistema frontal?

La primera víctima fatal corresponde a un trabajador que participaba en tareas de despeje en la Ruta Q-180 , en la comuna de Negrete, Región del Biobío.

De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, el hombre se encontraba desarrollando labores asociadas a la emergencia derivada del sistema frontal cuando ocurrió el accidente que terminó con su fallecimiento.

La segunda víctima se registró en la comuna de Temuco , Región de La Araucanía. Se trata de un hombre de 65 años que perdió la vida tras caer desde el techo de su vivienda mientras realizaba trabajos de limpieza y mantención producto de las condiciones generadas por el temporal.





El hecho ocurrió en medio de los esfuerzos de muchas familias por retirar ramas, escombros y otros elementos acumulados por las lluvias y el viento.

La tercera víctima fatal se registró en la comuna de Cerro Navia , en la Región Metropolitana. Según informó el gobierno, la persona murió tras recibir una descarga eléctrica en circunstancias vinculadas a la emergencia que afecta a la zona central del país.

Gobierno llama a extremar las medidas de precaución

Tras confirmar los tres fallecimientos, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reiteró el llamado a que la ciudadanía adopte medidas de autocuidado y siga las instrucciones de los organismos de emergencia.

“Hoy, una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades”, señaló.





Asimismo, enfatizó la importancia de respetar las evacuaciones preventivas decretadas por los equipos técnicos.

“Las evacuaciones preventivas no se decretan de manera arbitraria. Responden a evaluaciones de carácter técnico permanentes y especializadas que identifican sectores donde existe un riesgo para las personas”, advirtió.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia, especialmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y Metropolitana, donde se han concentrado parte importante de las afectaciones provocadas por el temporal.