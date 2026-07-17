Pamela Lagos reapareció en medio de delicado diagnóstico: Reveló emotivo gesto de Carmen Gloria Arroyo

A través de Instagram, la recordada psicóloga compartió una publicación en la que agradeció el constante respaldo de la abogada. “Gracias por no soltarme nunca, querida”, señaló.

Pamela Lagos reapareció en medio de su delicado estado de salud producto de un cáncer y dedicó un emotivo mensaje a Carmen Gloria Arroyo en redes sociales.

A través de Instagram, la psicóloga compartió una publicación en la que agradeció el constante respaldo de la abogada. “Gracias por no soltarme nunca, querida”, escribió junto a una imagen que reflejaba la estrecha amistad que ambas han construido durante los últimos años.

La reaparición de Pamela Lagos

En conversación con Página 7, Pamela Lagos profundizó sobre el rol que ha tenido Carmen Gloria Arroyo en esta etapa marcada por su tratamiento contra un cáncer cerebral.

“Carmen ha sido un pilar fundamental en esto” , afirmó, destacando el acompañamiento permanente que ha recibido de parte de su amiga. Además, valoró especialmente la forma en que Arroyo ha estado presente en su proceso, respetando sus tiempos y espacios personales.





“Me apaña todos los días; está todo el tiempo pendiente, con un respeto y una discreción única”, señaló.

Asimismo, Lagos también reconoció que ha optado por mantener cierta reserva respecto a su estado de salud, debido a la intensidad del tratamiento que enfrenta actualmente.

“Por ahora estoy con mucha sintomatología, con la quimio y la radio muy activas, entonces necesito un poquito de tiempo”, comentó.