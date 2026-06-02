Pamela Lagos reveló delicado diagnóstico que la mantiene alejada de la TV: “Es un proceso difícil”

La recordada psicóloga y panelista de televisión detalló que, a fines del año pasado, recibió un diagnóstico que cambió por completo su vida. “Tener cáncer cerebral no es fácil”, afirmó.

La recordada psicóloga Pamela Lagos reveló el delicado momento de salud que atraviesa desde fines del año pasado, situación que la ha mantenido alejada de la pantalla mientras se somete a un intenso tratamiento médico.

En conversación con Página 7, la especialista y panelista de televisión contó que todo comenzó tras recibir un diagnóstico que cambió por completo su vida.

“El 29 de diciembre me diagnosticaron una hidrocefalia por un tumor cerebral en la zona pineal , que me operaron el pasado 17 de enero. Lograron sacar el 80% y quedó una parte del tumor adentro, el cual estoy viendo con quimio y radioterapia”, explicó.

Respecto al proceso que ha enfrentado durante los últimos meses, Lagos reconoció que “tener cáncer cerebral no es fácil. Es un proceso difícil, pero he estado muy acompañada y llena de amor. Tengo una red familiar y de amigos muy potente, que me ha sostenido muy firmemente en este proceso”.





Pamela Lagos enfrenta delicado cáncer cerebral

La comunicadora también sinceró que es una enfermedad con la que su entorno familiar ya ha debido lidiar anteriormente. “El cáncer nos ha perseguido un poquito como familia”, dijo, recordando que su esposo Felipe Vásquez enfrentó un diagnóstico de leucemia.

“Él está bien y sabe lo que es pasar por esto. Entonces me ha acompañado mucho, igual que Carmen (Gloria Arroyo), que es parte de mi familia. He estado muy contenido emocionalmente, he sido afortunada”, señaló.

Asimismo, destacó el apoyo permanente de sus cercanos, entre ellos su hermano, el animador Sergio Lagos. “Lo han tomado bien. Han estado súper presentes, preocupados”, comentó.

En esa misma línea, agregó: “Eso se agradece mucho, que han sido lo suficientemente presentes, para que no me sienta sola, pero también lo suficientemente respetuosos para dejarme vivir mi proceso”.

Actualmente, Pamela Lagos continúa sometiéndose a controles médicos para evaluar la evolución de la enfermedad. Según contó, se encuentra a la espera de nuevos exámenes que permitan determinar si “el bicho” dejó de crecer tras los tratamientos recibidos.