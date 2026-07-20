Emiten alertas por intensas heladas y fuertes vientos en cinco regiones: Revisa las zonas afectadas
Entre la madrugada del martes 21 de julio hasta la mañana del miércoles 22, impactarán las bajas temperaturas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos alertas este lunes por heladas y vientos que afectarán a cinco regiones.
Desde moderadas hasta intensas serán las bajas temperaturas, entre la madrugada del martes 21 de julio hasta la mañana del miércoles 22.
Las zonas que se verán afectadas por las heladas son:
- Patagonia Subandina: Región de Los Lagos
- Patagonia Subandina Norte: Región de Aysén
Los valores estimados que pronostica el organismo contempla -9° de mínima y -7° de máxima en Los Lagos, mientras que en Aysén variaría entre -12° y -8°.
Alerta por fuertes vientos en tres regiones en medio de sistema frontal
Vientos moderados a fuertes de hasta 120 kilómetros por hora afectarán a tres regiones hasta la noche de este lunes, en las siguientes zonas:
- Región de Tarapacá: Cordillera
- Región de Antofagasta: Cordillera Costa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar, Cordillera
- Región de Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera, Cordilleras
Revisa el pronóstico completo de los vientos que afectarán hasta la noche de este lunes